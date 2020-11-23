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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Влияние псилоцибина на гены нейронных связей, машинное обучение для диагностики "звона в ушах" и почему наука еще не научилась выращивать зубы

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Reuters

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последнюю неделю.

- Биологи подтвердили изменение работы генов, связанных с пластичностью связей между нейронами, уже после однократной инъекции псилоцибина крысам. Выяснилось, что это вещество усиливает работу генов, которые связаны с формированием межнейронных связей – причем больше в префронтальной коре, чем в гиппокампе.

- Американские медики сообщили о случае блуждающей селезенки у 36-летней женщины, которая обратилась в больницу с жалобами на рвоту и боли в животе. На компьютерной и магнитно-резонансной томограммах, сделанных с разницей в несколько дней, врачи обнаружили селезенку в разных местах брюшной полости в разные дни. Блуждающая селезенка возникает из-за слабости селезеночных связок. Основной метод лечения этого состояния – удаление селезенки.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Несмотря на огромный прогресс в медицине, мы до сих пор лечим зубы очень долго (и дорого), а потеряв, ничего лучше протеза не получаем. N+1 рассказал, с чем связаны наши зубные проблемы и что нужно сделать, чтобы вырастить новый зуб.

- Австралийские ученые придумали, как при помощи функциональной спектроскопии в ближней инфракрасной области диагностировать тиннитус — "звон в ушах". Они использовали данные от здоровых людей и пациентов. Авторы работы получили модели, распознающие тиннитус с точностью 78,3 процента и классифицирующие по тяжести с точностью 87,3 процента. Таким образом, данные ИК-спектроскопии могут стать методом, который существенно упростит диагностику этого заболевания и поможет измерять эффективность лечения.

- Самцы пауков Thanatus fabricii научились обездвиживать партнерш ядом и связывать их паутиной перед спариванием. Это позволяет им спокойно оплодотворять самок, не рискуя быть съеденными. Перед спариванием самцы подбирались к самкам сзади или сбоку и наносили парализующие укусы в конечности. Оправившись от действия яда, паучихи какое-то время не могут нормально охотиться.

- Сайт N+1 собрал все актуальные данные о COVID-19 в один материал – получился срез того, что мы сегодня знаем, а чего еще не знаем о COVID-19.

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