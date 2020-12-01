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Возможная оценка Airbnb по итогам IPO составит $35 млрд

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc установил цену продажи своих акций в рамках первичного размещения в диапазоне от $44 до $55.

Компания планирует продать 50 млн бумаг. Если исходить из средней цены в рамках объявленного диапазона ($47), объем IPO составит около $2,3 млрд или почти $2,5 млрд в случае, если андеррайтеры воспользуются опционом на покупку дополнительно 3,5 млн акций, пишет The Wall Street Journal.

Airbnb сообщил, что нынешние акционеры продадут около 1,9 млн акций в рамках IPO, в результате чего общий объем предложения составит 51,9 млн бумаг.

В целом компания может быть оценена почти в $35 млрд с учетом всех условий и опционов и при размещении по максимальной цене.

После IPO в обращении будет находиться почти 601,4 млн акций Airbnb.

Акции компании будут торговаться на бирже Nasdaq пот тикером ABNB.

Стоимость Airbnb была оценена в $31 млрд в рамках раунда финансирования в 2017 году. Оценка стоимости компании упала до $18 млрд на фоне снижения бронирований в начале пандемии. Однако вскоре глава компании Брайан Чески привлек кредит на $2 млрд, урезал расходы на маркетинг, сократил около четверти штата и приостановил неключевые проекты.

Бронирования на Airbnb начали восстанавливаться летом, хотя не достигли уровней, наблюдавшихся до пандемии.

Airbnb

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