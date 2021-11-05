Airbnb получила рекордную прибыль в $834 млн в III квартале

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Компания Airbnb в III квартале получила рекордную прибыль в $834 млн. Об этом пишет Associated Press.

В корпорации объясняют такой результат повышением количества удаленных вакансий, а также увеличением числа путешественников после начала вакцинации от коронавируса.

Удаленная работа позволила клиентам Airbnb быть более гибкими в выборе места жительства, также увеличив среднюю продолжительность аренды жилья. Количество людей, снимающих квартиры на срок более 28 дней росло и до пандемии, но после ее начала этот рост ускорился. Сервис предоставляет длительную аренду 20% своих клиентов, тогда как два года назад этот показатель составлял 14%.

Прибыль компании в III квартале 2021 года почти в четыре раза превысила прошлогодний показатель за аналогичный период. Тогда Airbnb заработала $219 млн.

Доход корпорации за III квартал достиг $2,24 млрд. По данным агентства FactSet, аналитики ожидали доход в $2,06 млрд. При этом за первые девять месяцев этого года Airbnb получила убыток в $407 млн.