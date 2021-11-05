Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Airbnb получила рекордную прибыль в $834 млн в III квартале

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Компания Airbnb в III квартале получила рекордную прибыль в $834 млн. Об этом пишет Associated Press.

В корпорации объясняют такой результат повышением количества удаленных вакансий, а также увеличением числа путешественников после начала вакцинации от коронавируса.

Удаленная работа позволила клиентам Airbnb быть более гибкими в выборе места жительства, также увеличив среднюю продолжительность аренды жилья. Количество людей, снимающих квартиры на срок более 28 дней росло и до пандемии, но после ее начала этот рост ускорился. Сервис предоставляет длительную аренду 20% своих клиентов, тогда как два года назад этот показатель составлял 14%.

Прибыль компании в III квартале 2021 года почти в четыре раза превысила прошлогодний показатель за аналогичный период. Тогда Airbnb заработала $219 млн.

Доход корпорации за III квартал достиг $2,24 млрд. По данным агентства FactSet, аналитики ожидали доход в $2,06 млрд. При этом за первые девять месяцев этого года Airbnb получила убыток в $407 млн.

Airbnb США

Новости по теме

Новости

ОПЕК+ не дал миру нефти сверх обещанного. Обобщение

США заявили, что ожидают от ОПЕК+ больше усилий для снижения цен на нефть

США заявили, что ожидают от ОПЕК+ больше усилий для снижения цен на нефть

Источник сообщил о переносе IPO "Делимобиля"

Источник сообщил о переносе IPO "Делимобиля"

Страны ОПЕК+ сохранили план по росту нефтедобычи на 400 тыс. б/с в декабре

Страны ОПЕК+ сохранили план по росту нефтедобычи на 400 тыс. б/с в декабре

Министры комитета ОПЕК+ выступили за продление плана нефтедобычи на декабрь

Книга заявок в рамках IPO Mercury Retail полностью подписана

Газопровод "Ямал-Европа" возобновит прокачку в прямом направлении

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" упала за девять месяцев втрое

Сбербанк продаст несколько "дочек" в Европе на сумму около 500 млн евро

ФРС готова "проявить терпение" при выборе момента подъема ставки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });