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Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Сингапур разрешил американскому стартапу Eat Just продавать выращенное в лаборатории куриное мясо.

Это первое в мире разрешение на так называемое чистое мясо, полученного не от убитых животных, пишут западные СМИ.

Продовольственное агентство Сингапура в среду заявило, что произведенная Eat Just курица соответствует стандартам безопасности для использования в наггетсах, что открывает путь к началу коммерческого применения продукции американской компании.

В отличие от заменителей мяса на растительной основе, которые производятся из таких ингредиентов, как соевые бобы, мясо "in vitro", "клеточное" или "культивированное" производится из клеток животных, выращенных в пробирках. Инвесторов в такие проекты привлекает то, что в итоге получается настоящее мясо, но без убийства животных или ущерба окружающей среде, отмечает The Financial Times.

Как заявил один из основателей и главный исполнительный директор Eat Just Джош Тетрик, "впервые будет продаваться мясо реальных животных, но при этом без необходимости убивать хоть одно животное или срубать хоть одно дерево". Он отметил также, что цены на наггетсы будут соответствовать стоимости премиальных куриц, когда они начнут продаваться в ресторанах Сингапура "в самом ближайшем времени".

Сингапур, в котором проживает 5,7 млн человек, в настоящее время производит всего около 10% необходимых жителям продуктов питания, а остальное импортирует.

По данным ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), курятина занимает второе место в мире по объему производства среди мяса после свинины. Ежегодно убивается около 69 млрд кур. Птицы потребляют большое количество корма, в котором соевые бобы являются ведущим компонентом, и защитники окружающей среды указывают на рост потребления курятины как на ключевой фактор вырубки лесов Амазонки.

Eat Just Сингапур Джош Тетрик

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