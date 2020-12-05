Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 05.12В России 2 431 731+28 782В мире 65 899 441+678 884

SpaceX отложила запуск грузового корабля Cargo Dragon

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Запуск американского грузового корабля Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС), планировавшийся в субботу, перенесен на сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщила компания-разработчик SpaceX.

По данным метеопрогноза ВВС США, погодные условия лишь на 50% благоприятствовали пуску. В частности, из-за волнения на море первой многоразовой ступени ракеты-носителя было бы трудно совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу в Атлантике.

Теперь запуск с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX планируется осуществить 6 декабря в 11:30 по времени Восточного побережья США (19:30 по Москве) со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Погодные условия будут уже на 70% благоприятствовать запуску.

Плавучая платформа-дрон Of Course I Still Love You уже находится в Атлантике в 623 километрах от космодрома в ожидании старта ракеты.

Запуск должен стать уже 21-м по счету для "грузовика" Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между НАСА и компанией SpaceX по снабжению станции. "Грузовик" доставит на МКС около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который также способен возвращать грузы на Землю.

С октября 2012 года по март 2020 года компания SpaceX осуществила 20 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта НАСА Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon астронавтов. Это американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и японец Соичи Ногучи.

SpaceX

Новости

Оппозиция потребовала от премьера Армении уйти в отставку до 8 декабря

Десятки тысяч человек пришли на митинг оппозиции в Ереване

"Академик Черский" остановился в точке достройки "Северного потока 2"

"Академик Черский" остановился в точке достройки "Северного потока 2"

Японский зонд сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида Рюгу

Пашинян оставил без ответа требования оппозиции о его отставке

Эстония ввела дополнительные ограничения из-за пандемии

США выведут почти все войска из Сомали

Избранный президент Молдавии Санду призвала выйти на акцию протеста

Избранный президент Молдавии Санду призвала выйти на акцию протеста

Палата представителей США поддержала легализацию марихуаны

Google удалил аккаунт блогера, арестованного по делу о смерти его подруги

Google удалил аккаунт блогера, арестованного по делу о смерти его подруги
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');