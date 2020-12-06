К МКС стартовал грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в воскресенье успешно стартовал к Международной космической станции, сообщило НАСА.

Запуск "грузовика" был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей в 11:17 по времени Восточного побережья США (19:17 по Москве) с пускового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это первый полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором. Запуск организован в рамках второго контракта между НАСА и компанией SpaceX по снабжению станции.

Корабль должен доставить на МКС более двух тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения до 250 научных экспериментов экипажем станции. Он пробудет в составе станции около месяца.

Первая ступень, которая уже трижды использовалась для запусков, через 8 минут 38 секунд после старта совершила управляемую посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Атлантике в 623 км от космодрома.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Стыковка "грузовика" с МКС запланирована на 7 декабря. Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около месяца. При этом впервые к МКС будут одновременно пристыкованы сразу два американских грузовых корабля.

Затем корабль будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонн.

В настоящее время на МКС находятся космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.