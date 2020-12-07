Япония задумалась об открытии весной границ для небольших тургрупп

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Японии рассматривает возможность открытия границ для небольших групп иностранных туристов весной с целью оценить действенность принимаемых в стране антикоронавирусных мер до начала летних Олимпийских игр, сообщает издание Asahi.com.

"Открывать границы для всех власти опасаются, так как, если из-за массового приезда иностранцев распространится коронавирус, страна вновь не сможет провести летние Олимпийские и Параолимпийские игры, которые были перенесены с 2020 на 2021 год", - пишет портал со ссылкой на чиновника в правительстве.

По его данным, речь идет об организации туров для небольших групп туристов из соседних стран Азии, таких как Китай и Тайвань, где вспышку вируса удалось остановить. Они будут передвигаться только в составе своих групп на арендованных автобусах, не пересекаясь с другими туристами, чтобы избежать скоплений людей у популярных достопримечательностей.

"Но окончательное решение, когда и из какой страны смогут приехать туристы, будет принято после мониторинга ситуации с распространением вируса в Японии и за рубежом", - подчеркивает издание.

Япония с сентября начала ослаблять ограничения на въезд иностранных граждан, но это пока не касается туристов. Въехать в страну из России могут те, у кого есть вид на жительство, студенты и приезжающие на лечение. На рейс JAL в Токио нельзя сесть без справки о тесте на коронавирус, сданном не ранее чем за 96 часов до вылета. По прилету все туристы в обязательном порядке еще раз сдают тест. Затем все приехавшие должны обязательно пройти 14-дневный карантин в отеле. До его окончания нельзя пользоваться общественным транспортом - только индивидуальным или такси.

По данным портала Asahi, для туристов, которые приедут в составе небольших групп, будут применяться похожие меры безопасности, но для них будет отменен обязательный карантин. Кроме того, правительство обсуждает возможность разрешить им пользоваться скоростным поездом Синкансэн. Но в целом общественный транспорт для них будет недоступен. Туристов попросят оформить медстраховку, покрывающую лечение коронавируса, на весь период пребывания в Японии, и сообщить о маршруте своего путешествия., а также установить на телефоны приложение для отслеживания контактов с зараженными. За соблюдение всех этих мер будут отвечать турагентства, организующие такие поездки.

"Как считают в правительстве, запуск туризма в небольшом объеме весной станет пробной попыткой восстановления работы отрасли. Туристам, которые приедут на Олимпиаду и Параолимпиаду летом 2021 года, скорее всего, разрешат пользоваться общественным транспортом. После окончания игр начнется поэтапный перезапуск массового туризма", - пишет портал.

Япония с января по сентябрь потеряла почти 84% иностранного турпотока - он снизился с 24 млн за тот же период прошлого года до 4 млн в 2020 году. При этом план правительства предусматривает привлечение к 2030 году 60 млн туристов из-за рубежа.

Открытие летних Олимпийских игр в Токио запланировано на 23 июля 2021 года.