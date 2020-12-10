Экс-премьеру Ливана предъявили обвинения по делу о взрыве в порту Бейрута

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Ливана, ведущая расследование взрывов в порту Бейрута, выдвинула обвинения против бывшего премьер-министра Хасана Диаба и трех бывших министров по этому делу, сообщает Associated Press.

Обвинения предъявили также бывшему министру финансов Али Хасану Халилю, а также министрам общественных работ Гази Зейтеру и Юссефу Фенианосу.

Всех четверых обвиняют в халатности, приведшей к гибели людей.

Несколько мощных взрывов произошли 4 августа в портовой зоне Бейрута. Погибли более 170 человек, еще 6 тысяч человек получили травмы. Взрывной волной было разрушено много зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2 750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.