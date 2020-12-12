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В НКР насчитали 1,8 тыс. погибших военных в конфликте с Азербайджаном

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило в субботу о еще 36 погибших военнослужащих в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября.

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Всего, по уточненным данным Минобороны НКР, с начала боев погибли 1 815 военных Армии обороны непризнанного Карабаха.

Накануне министерство здравоохранения Армении сообщило о 2 996 погибших военнослужащих в карабахской войне. По данным армянской стороны, еще не все погибшие внесены в списки потерь военного ведомства.

ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта 27 сентября. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 12 декабря 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Азербайджан Армения

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