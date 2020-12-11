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Армения подтвердила гибель почти 3 тыс. военных в Карабахе

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Армении сообщило новые данные о погибших военнослужащих в карабахской войне - 2 996 человек.

"Судмедэкспертизу прошли тела 2 996 погибших военнослужащих. С начала войны и по настоящее время у родных взяты 1 816 образцов ДНК, у тел погибших - 993. Процесс опознания тел на основе ДНК продолжается", - сообщила государственному информагентству "Арменпресс" пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян.

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2 декабря министерство здравоохранения Армении сообщило о 2 718 погибших военнослужащих в карабахской войне, которые уже прошли судмедэкспертизу. По данным армянской стороны, еще не все погибшие внесены в списки потерь военного ведомства.

Между тем накануне министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило, что с начала боевых действий 27 сентября погибли 1 779 военнослужащих.

ВС Азербайджана начали боевые действия в зоне карабахского конфликта 27 сентября. В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Армения Нагорный Карабах

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