Более 300 человек задержаны на несанкционированных акциях в Минске

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - На массовых акциях в Минске в воскресенье задержаны более 300 граждан, говорится в сообщении на сайте ГУВД Мингорисполкома.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более трехсот граждан", - сообщили в ведомстве.

В ГУВД отметили, что "некоторые из задержанных граждан ранее привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей".

"Напоминаем, что санкция статей за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновение законным требованиям сотрудников милиции предусматривает наказание в виде штрафа или до 15 суток административного ареста за каждое правонарушение (в совокупности до 30 суток ареста)", - подчеркнули в ведомстве.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.