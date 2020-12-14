Парламент Эстонии проголосовал за референдум о браке как союзе мужчины и женщины

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В парламенте Эстонии в понедельник прошел первое чтение законопроект о проведении референдума на тему брака как союза мужчины и женщины.

Парламентские фракции оппозиционных партии Реформ и Социал-демократической партии предложили отказаться от обсуждения этого вопроса. Но при голосовании они остались в меньшинстве, получив 48 голосов против 51 от коалиции.

"Таким образом, законопроект остается в повестке дня", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента.

На референдуме предлагается ответить на вопрос: "Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?".

Входящая в правящий союз Консервативная народная партия ранее заявляла, что проведение референдума входит в коалиционный договор и, если обсуждение законопроекта о проведении референдума будет отвергнуто, консерваторы могут выйти из правительства, что приведет к его падению.

В ходе обсуждения, длившегося более четырех часов, депутату от Консервативной народной партии Сииму Похлаку, выступавшему за референдум, был задан вопрос, почему он сам не женат.

В ответ Похлак сказал, что он давно уже хотел сделать официальное предложение матери своих детей: "Я планировал это сделать во время праздников (Рождественских), но я попрошу у нее здесь и сейчас. Любимая Ренате, ты родила для нашей семьи трех любимых и славных детей. Если ты сейчас смотришь эту передачу, ответь, согласна ли ты стать моей женой?"

Это первый случай в истории парламента Эстонии, когда предложение о браке было сделано перед всей страной в парламенте республики.