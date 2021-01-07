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Лидеров Конгресса США перевозят на военную базу

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сотрудники сил безопасности перевозят наиболее высокопоставленных конгрессменов США на военную базу в Вашингтоне, передаёт американское телевидение.

Лидеров Конгресса решили на время разместить на столичной базе "Форт Макнейр".

Процесс эвакуации конгрессменов ещё не завершён.

Решение отвезти лидеров Конгресса на военную базу было принято из соображений безопасности: близ здания конгресса все ещё проводят акцию протеста сторонники президента США Дональда Трампа.

В Конгрессе США в среду должны были приступить к специальной сессии, в ходе которой предполагалось утвердить результаты президентских выборов 2020 года. Однако процесс сертификации был сорван собравшимися у здания Капитолия сторонниками Трампа. Они ворвались в зал заседаний Сената, силы правопорядка не смогли этому воспрепятствовать. В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президента США Майка Пенса эвакуировали из здания конгресса.

Для прекращения беспорядков в Вашингтоне привлечены силы Нацгвардии. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась в среду ввести комендантский час с 18:00 по местному времени (02:00 четверга мск). Сообщалось о пострадавших.

Избранный президент США Джо Байден призвал сторонников Трампа прекратить акцию протеста у здания Конгресса. "Я призываю этих хулиганов отойти и не препятствовать демократическим процессам", - сказал он в ходе обращения к нации.

Трамп также призвал своих сторонников, вышедших на акцию протеста в Вашингтоне, мирно разойтись по домам. "Нам нужен мир, поэтому - идите домой. Мы вас любим, вы - особенные", - сказал он в видеозаписи, размещенной в твиттере.

При этом президент США вновь повторил, что в США "прошли выборы, которые были у нас украдены".

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. По итогам голосования коллегии выборщиков демократ Джо Байден набрал необходимые для победы 270 голосов, но республиканец Дональд Трамп не признал поражения.

Завершающим этапом выборов президента США должна стать инаугурация президента, который 20 января приносит присягу и вступает в должность.

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