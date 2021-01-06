Протестующие в Вашингтоне ворвались в зал заседаний Сената

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Сторонники президента США Дональда Трампа, протестующие против сертификации результатов выборов, ворвались в зал заседаний Сената, сообщают в твиттере американские журналисты.

В частности, журналист The New York Times Стивен Нельсон публикует в твиттере фотографии, на которых изображен опустевший зал заседаний Сената, где фотографируются вошедшие внутрь немногочисленные протестующие. Охраны на этих кадрах нет.

Ранее сообщалось, что группа демонстрантов, поддерживающая президента США Дональда Трампа, прорвалась в здание Сената.

В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президента США Майка Пенса эвакуировали из здания конгресса.

У самого входа в Конгресс разместилась большая группа демонстрантов.

В Конгрессе США в среду рассматривают вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года.