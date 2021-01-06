Протестующие в Вашингтоне ворвались в зал заседаний Сената
Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Сторонники президента США Дональда Трампа, протестующие против сертификации результатов выборов, ворвались в зал заседаний Сената, сообщают в твиттере американские журналисты.
В частности, журналист The New York Times Стивен Нельсон публикует в твиттере фотографии, на которых изображен опустевший зал заседаний Сената, где фотографируются вошедшие внутрь немногочисленные протестующие. Охраны на этих кадрах нет.
The Senate pic.twitter.com/ooJZ6qNATe— Steven Nelson (@stevennelson10) January 6, 2021
Ранее сообщалось, что группа демонстрантов, поддерживающая президента США Дональда Трампа, прорвалась в здание Сената.
В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президента США Майка Пенса эвакуировали из здания конгресса.
У самого входа в Конгресс разместилась большая группа демонстрантов.
В Конгрессе США в среду рассматривают вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года.