Демократы в Конгрессе готовятся представить статьи для возможного импичмента Трампу

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Демократы в палате представителей Конгресса США планируют до понедельника представить статьи, по которым президент США Дональд Трамп может быть подвергнут импичменту, сообщает в пятницу американский телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Если это произойдет, то голосование в палате представителей может состояться самое ранее в середине следующей недели, при этом спикер палаты Нэнси Пелоси пока открыто не говорит, когда эта тема будет вынесена на обсуждение, отмечает телеканал.

CNN напоминает, что, если конгрессмены действительно приступят к рассмотрению статей, по которым Трамп может быть лишен президентских полномочий, это может стать вторым случаем, когда против него предпринимают такие действия. В декабре 2019 года палата представителей объявила Трампу импичмент, обвинив его в злоупотреблении властными полномочиями и препятствовании работе конгресса, однако сенат в феврале не поддержал обвинения конгресса.