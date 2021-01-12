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Орбиту МКС скорректируют 21 января

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) 21 января поднимут более чем на километр для принятия следующего экипажа, сообщили в Роскосмосе во вторник.

"С целью формирования баллистических условий перед посадкой транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17" и запуском и стыковкой ТПК "Союз МС-18" на 21 января 2021 года запланирована очередная коррекция орбиты Международной космической станции", - сообщили в госкорпорации.

По данным Центра управления полетами (ЦУП), в 19:14 по Москве будут включены двигатели транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", которые проработают 418,5 секунд. Средняя высота орбиты станции увеличится примерно на 1,2 км и составит около 419,77 км над поверхностью Земли.

Ранее орбита станции корректировалась 13 ноября 2020 года.

В состав экипажа корабля "Союз МС-18" включены Олег Новицкий, Петр Дубов и Сергей Корсаков. Данный полет станет первым за 20 лет с полностью российским экипажем.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что из состава дублирующего экипажа корабля исключен космонавт Андрей Бабкин. Его заменил Олег Артемьев. Андрей Бабкин вместе с космонавтом Николаем Тихоновым входили в состав основного экипажа корабля "Союз МС-16", но из-за проблем со здоровьем их заменил дублирующий экипаж в лице Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера. В июле Тихонов решил уйти из отряда космонавтов.

В сентябре в "Роскосмосе" сообщили, что состав экипажей на кораблях "Союз", отправляющихся к МКС в 2021 году будет международным, однако не уточнили, о каких именно кораблях идет речь.

МКС Роскосмос

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