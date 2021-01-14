В Индонезии нашли самый древний в мире наскальный рисунок

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Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Древнейший из известных наскальных рисунков обнаружен в пещере в Индонезии на юге острова Сулавеси, сообщает в четверг американский канал CNN.

Археологи нашли изображение бородавчатой свиньи, которому как минимум 45,5 тысяч лет. Рисунок нанесен красной охрой.

Как отмечает научный журнал Science Advances, детали указывают на то, что изначально изображены были три свиньи и еще одно животное, которое невозможно определить с уверенностью.

"Люди, которые нанесли их (рисунки), были современными, такими как мы, у них были возможности и инструменты, чтобы нарисовать все, что угодно", - заявил Максим Обер, соавтор опубликованного в Science Advances отчета. Его слова приводит BBC News.

Как передает CNN, специалисты надеются найти в восточной Индонезии другие образцы наскальной живописи, которые могут относиться ко времени, когда Homo sapiens попали в Юго-Восточную Азию 60-70 тысяч лет назад.

Находка ставит под сомнение предположение о том, что история художественного самовыражения человека началась с Европы.