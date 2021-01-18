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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:33Заразились
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На Украине третий день снижается число выявленных случаев COVID-19

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 3 034 новых случая заболевания COVID-19 , умерли 67 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"В частности, заболели 107 детей и 87 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано - 1 304 человека; летальных случаев - 67; выздоровело - 5 236 человек", - написал Степанов на своей странице в фейсбуке.

Днем ранее, 17 января, было зафиксировано 5 990 новых случаев инфицирования COVID-19, 16 января сообщалось о 7 729 случаях заболевания, 15 января министр сообщил о 8 199 зараженных, 14 января было 7 925 случаев инфицирования, 13 января зафиксировали 6 409 новых случаев, 12 января - 5 116, 11 января - 4 288.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья, 17 января, составило 1 163 716 человек, 20 869 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 871 196 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (323), Киеве (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.

Хроника 09 января 2020 года – 18 января 2021 годаПандемия коронавируса
Максим Степанов Украина Коронавирус

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