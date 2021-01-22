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Facebook и Amazon потратили рекордные суммы на лоббирование в 2020 году

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Компании Facebook и Amazon.com потратили рекордные суммы на лоббистскую деятельность в 2020 году, пишет MarketWatch со ссылкой на данные компаний.

Расходы Facebook на лоббирование составили $19,7 млн в прошлом году, против $16,7 млн в 2019 году.

Amazon сообщил, что его годовые расходы на лоббирование составили не менее $18,5 млн по сравнению с $16,1 млн годом ранее.

Расходы трех других компаний так называемой группы FAANG - Applе, Google и Netflix - в 2020 году не были рекордными.

Apple сообщила, что потратила на лоббистскую деятельность $6,7 млн в прошлом году по сравнению с рекордным показателем $7,4 млн годом ранее. Расходы Google составили $8,7 млн в 2020 году, тогда как рекорд был зафиксирован в 2018 году - $21,7 млн. Netflix потратил лишь $750 000 по сравнению с $1,3 млн в 2015 году.

Крупные американские технологические компании испытывают на себе все большее внимание со стороны законодателей и регуляторов в связи с многочисленными вопросами.

Между тем инвесторы, вкладывающиеся в группу FAANG, похоже не напуганы давлением со стороны Вашингтона, поскольку акции всех пяти компаний превзошли рост индекса S&P 500 за прошедшие 12 месяцев. Бумаги Facebook за этот период выросли на 23%, Amazon - на 75%, Apple - на 72%, Netflix - на 78%, Alphabet - на 27%, тогда как индикатор укрепился на 16%.

США FAANG Applе Google Netflix Facebook Amazon

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