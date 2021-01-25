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В США число инфицированных COVID-19 с начала пандемии превысило 25 млн

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - С начала пандемии коронавируса число инфицированных COVID-19 в Соединенных Штатах на утро понедельника по московскому времени достигло 25 124 064, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, число летальных исходов от связанных с коронавирусом заболеваний составило на утро понедельника 419 тыс. 204.

Всего в мире зарегистрировано более 99 млн случаев заражения и 2,12 млн смертных случаев, сообщил университет.

США коронавирус COVID-19

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