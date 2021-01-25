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Боррель посетит РФ в начале февраля для переговоров с Лавровым

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в понедельник заявил, что в первую неделю февраля он прибудет в Россию для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Я проинформировал Совет Европейского союза о моем намерении совершить визит в Москву по давнему приглашению министра иностранных дел Сергея Лаврова", - сказал он на пресс-конференции.

"Это произойдет в первую неделю февраля, это будет хорошая возможность обсудить с моим российским коллегой все актуальные вопросы", - отметил он.

В частности, по его словам, речь будет идти о "стратегическом обсуждении наших отношений с Россией". Боррель напомнил, что Европейский совет в марте будет обсуждать отношения с РФ, поэтому перед этим было бы продуктивным провести дискуссии на эти темы между представителями ЕС и России.

Ранее в понедельник в МИД РФ сообщили, что Лавров 5 февраля проведет переговоры с Боррелем, в ходе которых состоится "обсуждение всего комплекса проблем и перспектив отношений Россия-ЕС".

Боррель будет находиться в Москве с рабочим визитом в Москве 4-6 февраля, отметили на Смоленской площади.

На переговорах "запланирован развернутый обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Западных Балкан, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, на пространстве СНГ".

Жозеп Боррель Сергей Лавров

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