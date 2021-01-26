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Крупный пожар на заводе в Уфе потушен

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Пожар на заводе "Уфаоргсинтез" в Башкирии, в результате которого погиб человек, потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

"В 2:22 (0:22 мск) ликвидация открытого горения, полная ликвидация в 6:33 (4:33 мск)", - говорится в сообщении.

Возгорание двух емкостей с нефтепродуктами на территории завода "Уфаоргсинтез" произошло в понедельник в 17:20 по московскому времени. Местный интернет-портал ufa1.ru сообщает со ссылкой на очевидцев, что на заводе произошел взрыв. Пожару был присвоен четвертый номер сложности. В результате возгорания один человек погиб, еще один пострадавший был доставлен в больницу.

В ликвидации последствий происшествия были задействованы 127 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС России 90 человек личного состава и 29 единиц техники.

По информации ГУ МЧС по Башкирии, превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе вследствие произошедшего возгорания не зафиксировано.

По факту гибели на пожаре возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Башкирия Уфа Уфаоргсинтез

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