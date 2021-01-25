Один человек погиб при пожаре на заводе в Уфе

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара на территории завода "Уфаоргсинтезе" в Башкирии.

В пресс-службе МЧС РФ заявили, что на месте "происходит факельное горение двух емкостей с нефтепродуктами".

Между тем пресс-служба Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщила, что "на текущий момент из персонала цеха газоразделения неизвестно местонахождение одного человека".



Ранее сообщалось, что на на "Уфаоргсинтезе" загорелись две емкости. Пожару присвоен четвертый номер сложности.