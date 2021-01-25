Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:17Заразились
на 25.01В России 3 738 690+19 290В мире 99 194 405+447 423

Один человек погиб при пожаре на заводе в Уфе

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара на территории завода "Уфаоргсинтезе" в Башкирии.

В пресс-службе МЧС РФ заявили, что на месте "происходит факельное горение двух емкостей с нефтепродуктами".

Между тем пресс-служба Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщила, что "на текущий момент из персонала цеха газоразделения неизвестно местонахождение одного человека".

Ранее сообщалось, что на на "Уфаоргсинтезе" загорелись две емкости. Пожару присвоен четвертый номер сложности.

МЧС Уфа

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 25 января

"Газпром" продал "Пик Отель" в Сочи в 2 раза дороже стартовой цены

ВС РФ встал на сторону россиянки в споре с Adidas из-за смарт-часов

ВС РФ встал на сторону россиянки в споре с Adidas из-за смарт-часов

Минюст подготовил законопроект о доступе к банковским документам НКО

Госдума изучит вопрос об ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции

Студенты в РФ смогут выбирать между традиционным и онлайн-обучением

Студенты в РФ смогут выбирать между традиционным и онлайн-обучением

Суд арестовал обвиняемого в нападении на инспекторов ДПС в Петербурге

Путин осудил незаконные митинги как средство реализации политических амбиций

Путин осудил незаконные митинги как средство реализации политических амбиций

Путин заявил, что не против заняться виноделием

Путин заявил, что дворец в Геленджике ему и его близким не принадлежит

Путин заявил, что дворец в Геленджике ему и его близким не принадлежит
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');