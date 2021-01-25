Две ёмкости загорелись на территории завода "Уфаоргсинтез"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Возгорание двух емкостей произошло на "Уфаоргсинтезе", сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"В 17:20 в Уфе зафиксировано возгорание двух ёмкостей на открытой площадке на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез". Что горит и площадь уточняются", - заявили в ведомстве.

Там добавили, что пожару присвоен четвертый номер сложности. "На месте вызова работает лаборатория для мониторинга ПДК вредных веществ в окружающем воздухе. Проводится наращивание сил и средств", - сообщили в МЧС.