По факту пожара на заводе в Уфе возбуждено уголовное дело

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Следователи изучают обстоятельства пожара на заводе "Уфаоргсинтез" в Башкирии, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сейчас сотрудники МЧС продолжают ликвидацию последствий происшествия.

Факельное возгорание двух емкостей с нефтепродуктами на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез" в Уфе произошло в понедельник в 17:20 по московскому времени. Пожару был присвоен четвертый номер сложности. В результате возгорания один человек погиб, еще один пострадавший был госпитализирован.

В ликвидации последствий происшествия были задействованы 127 человек и 44 единицы техники.

По данным завода, к 20:50 по московскому времени возгорание на "Уфаоргсинтезе" было локализовано. "Основные установки завода не прекращали работу. На месте ведется экологический мониторинг. На предприятии работает штаб по координации работ по локализации возгорания и выяснения причин произошедшего", - говорилось в сообщении предприятия.

По информации ГУ МЧС по Башкирии, превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе из-за пожара не зафиксировано,