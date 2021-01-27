Астронавты не смогли активировать европейскую научную платформу на МКС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Американские астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер в среду во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) не смогли активировать работу научной платформы Bartolomeo на модуле Columbus Европейского космического агентства (ЕКА), сообщило НАСА.

Многочасовой выход дуэта из шлюза Quest американского сегмента станции начался в 06:28 по времени Восточного побережья США (14:28 по Москве).

В ходе монтажных работ астронавты установили на модуле Columbus коммуникационный терминал Ka-диапазона с антенной, который должен обеспечить независимую линию широкополосной связи научной платформы Bartolomeo с европейскими наземными станциями. Они также подсоединили кабели питания и передачи данных между модулем и платформой для ее активации. Однако соединение не заработало.

Платформа Bartolomeo была доставлена на МКС в марте прошлого года грузовым кораблем Cargo Dragon. Она оснащена 12 отсеками полезной нагрузки для размещения коммерческого исследовательского оборудования. Европлатформа позволит государственным и частным организациям быстро и экономически эффективно проводить исследования в космосе. Полезные грузы не потребуют обслуживания членами экипажа станции.