Украинский телеканал оштрафовали за высказывания его гостей

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - На Украине Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг применил к ООО "ТРК "112 ТВ" (спутниковый телеканал "112 Украина") две санкции: объявление предупреждения и штраф в размере 25% от суммы лицензионного сбора.

Санкции применены за распространение в эфире телеканала высказываний, "содержащих призывы к развязыванию войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти".

Согласно сообщению на сайте регулятора, внеплановая выездная проверка ООО "ТРК "112 ТВ" была проведена 22 января 2020 года на основе мониторингов эфира телеканала, проходивших в августе-декабре 2019 года.

Высказывания, нарушающие требования украинского законодательства, звучали из уст приглашенных к участию в передачах канала гостей.

Прорабатывая материалы проверки "ТРК "112 ТВ", Нацсовет по телерадиовещанию изучил опыт Европейского суда по правам человека. В частности, была учтена ст. 10 Европейской конвенции по правам человека, которой, с одной стороны, установлено право на свободу слова, однако в то же время предусматривается, что осуществление этих свобод, поскольку оно связано с обязанностями и ответственностью, может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе.

"Распространенные в эфире телеканала высказывания являются прямым продолжением линии российской пропаганды и нарративами, похожими на официальную политическую и пропагандистскую позицию Российской Федерации, признанной Верховной Радой Украины и международным сообществом большинства стран Европы страной-агрессором", - отмечают в Нацсовете. Там заявили также, что данные высказывания основаны "на предрассудках, манипулировании общественным сознанием, в частности, путем распространения неполной или предвзятой информации".

Регулятор также отметил, что в выступлениях гостей канала содержатся специальное нагнетание ситуации, искажение фактов и запугивания, манипулирование заявлениями о намерениях убийств людей, неоднократное использование негативно окрашенных слов, создающих отрицательный образ определенной социальной группы, в частности людей, имеющих отношение к утверждению бюджета и сферы обороны. Все эти высказывания звучали не только в прямом эфире, но и в повторах программ канала.

Учитывая указанное, Нацсовет признал нарушения телеканалом законодательства Украины и объявил компании предупреждение. Также регуляторный орган признал наличие призывов к "развязыванию войны или ее пропаганды и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире лицензиата", и оштрафовал телеканал в размере 25% суммы лицензионного сбора, что составляет 114 067 грн.

В течение месяца телеканал обязан привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.