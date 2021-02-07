В Индии прорыв ледника и наводнение привели к многочисленным жертвам

Погибнуть могли более ста человек

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Не менее десяти тел погибших нашли в воскресенье после прорыва ледника и разлива реки Даулиганга в штате Уттаракханд на севере Индии, сообщил изданию Hindustan Times представитель местной полиции.

Spoke to UK BJYM Prez Sri @LatwalKundan & Natl Media Co-incharge Kum @The_NehaJoshi on #UttarakhandDisaster@BJYM karyakartas are on spot in Chamoli extending full help to people



If you're stuck, contact Rahul Pant (9756122039)/Devender Negi (8126232098)



With you, Uttarakhand! pic.twitter.com/cRLUqLHdR1 — Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) February 7, 2021

По его словам погибнуть могли 100-150 человек. На месте работают три группы спасателей, всего около ста человек.

По поступающей с места событий информации, в воскресенье утром река Даулиганга быстро вышла из берегов после прорыва ледника. Полностью разрушены гидротехнические сооружения и три моста, которые располагались по течению реки.