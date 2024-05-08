Что произошло за день: среда, 8 мая

Отмена МАКС, высылка военного атташе из Великобритании и новые тарифы на проезд в московском транспорте

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Лондон вышлет из страны военного атташе РФ, сообщили СМИ со ссылкой на главу МВД Великобритании Джеймса Клеверли. Также он пообещал, что Лондон введет визовые ограничения для российских дипломатов.

- Постпреды ЕС согласовали проект использования доходов от российских активов. Послы согласились с мерами, в соответствии с которыми деньги пойдут на поддержку восстановления Украины и военную оборону.

- Китай резко поднял тарифы на прямые ж/д перевозки в Россию и Белоруссию. В среднем цены выросли на $500-800 долларов и более. Рост цен связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими "пробками", возникшими на границах с КНР.

- Источники сообщили о решении отменить авиасалон МАКС-2024. Причину отмены не уточнили, новую предполагаемую дату проведения салона они также не назвали.

- Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход РФ. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов.

- Мосгорсуд признал законным арест замминистра обороны Иванова. Его адвокат подтвердил, что Иванов временно отстранен от должности, а также сообщил, что в деле фигурирует взятка на сумму около 1 млрд рубле.

- Армения прекращает финансирование ОДКБ, заявили в МИД страны. При этом Ереван не возражает против принятия решения о бюджете ОДКБ на 2024 год в ограниченном формате.

- Ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы изменится с 20 мая. Так одна поездка по карте "Тройка" теперь вместо 54 рублей будет стоить 57 рублей.