Песков отметил ряд схожих элементов в протестах в РФ и Белоруссии

Вместе с тем представитель Кремля не стал отождествлять ситуации в двух странах

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил ряд схожих элементов в протестах в России и Белоруссии, но заявил, что не стал бы отождествлять их.

"Здесь я не стал бы проводить каких-то параллелей. Безусловно, есть похожие элементы, я имею в виду, элементы, связанные с провокаторами, провокационные элементы. Да, они есть", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Но, в то же время, мы же две разные страны, у нас разные ситуации, разные причины, поэтому я совсем бы это не отождествлял как-то", - добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, насколько схоже поведение силовых структур двух стран против участников протестных акций, Песков заявил: "Силовые структуры выполняют свой долг. Они борются с провокаторами и борются с несанкционированными акциями".

Он утвердительно ответил на вопрос, относятся ли его слова к действиям силовиков и в России, и в Белоруссии.

В ряде городов России 23 и 31 января прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Накануне, 2 февраля, в столице также прошла акция протеста после того, как Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

По данным источника "Интерфакса", на участников акции 2 февраля в столице составили около 1,3 тыс. административных протоколов.