Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42Заразились
на 13.02В России 4 057 698+14 861В мире 108 535 739+346 762

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 февраля

Сенат высказался против импичмента Трампу, горняк погиб при обрушении породы на шахте, пять суток на очистку Москвы от снега

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сенаторы США не стали объявлять импичмент Трампу. В ходе голосования, которое транслировалось на сайте сената, за импичмент высказалось менее двух третей сенаторов.

- Порода обрушилась на шахте в Кузбассе. Внутри находились 98 горняков. Один человек погиб.

- Заммэра Бирюков оценил в пять суток время очистки Москвы от снега. За пятницу и субботу в столице выпало более 30 см снега.

- Второй погибший найден под завалами автомастерской в калужском Людиново.

Новости по теме

Новости

Трамп назвал провалившуюся попытку импичмента охотой на ведьм

Сенаторы США не стали объявлять импичмент Трампу

Сенаторы США не стали объявлять импичмент Трампу

Что произошло за день: суббота, 13 февраля

Поставки вакцины Pfizer на Украину были задержаны

Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

В Италии приступило к работе новое правительство

Дипломат назвал цензурой блокировку Twitter аккаунта делегации РФ в Вене

МИД РФ объяснил ротацией отъезд нескольких дипломатов из Лондона

Сильное землетрясение произошло в Армении

Сильное землетрясение произошло в Армении

В японском правительстве появится министр по проблемам одиночества

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');