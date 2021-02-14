Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 февраля

Сенат высказался против импичмента Трампу, горняк погиб при обрушении породы на шахте, пять суток на очистку Москвы от снега

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сенаторы США не стали объявлять импичмент Трампу. В ходе голосования, которое транслировалось на сайте сената, за импичмент высказалось менее двух третей сенаторов.

- Порода обрушилась на шахте в Кузбассе. Внутри находились 98 горняков. Один человек погиб.

- Заммэра Бирюков оценил в пять суток время очистки Москвы от снега. За пятницу и субботу в столице выпало более 30 см снега.

- Второй погибший найден под завалами автомастерской в калужском Людиново.