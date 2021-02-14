Один человек погиб при обрушении шахты в Кузбассе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Один человек погиб при обрушении горной породы на шахте в Кузбассе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Погиб один человек", - сказал собеседник агентства.

МЧС России сообщило, что на поверхность на данный момент вышли 83 горняка.

Собеседник агентства отметил, что основная версия произошедшего - человеческий фактор.

"Взрыва в шахте не было. Основная версия - человеческий фактор при проведении горнопроходческих работ", - сказал он.

В пресс-службе регионального СУ СКР "Интерфаксу" сообщили, что на место происшествия выехала следственная группа.

ООО "Шахта "Юбилейная" входит в состав холдинга "ТопПром" с 14 февраля 2013 года.