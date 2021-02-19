Князь Монако попросил РФ о поставках вакцины "Спутник V"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Интерес к российской вакцине от коронавируса "Спутник V" в Европе растет, поступил запрос от княжества Монако, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Количество запросов из Европы постоянно растет. Буквально на днях была просьба князя Монако Альбера II поставить вакцины для всего населения княжества", - сказал Лавров в интервью телеканалу "РБК".

Он подчеркнул, что поток обращений за вакциной "Спутник V" "нарастает в геометрической прогрессии". "После того, как были опубликованы научные оценки независимых структур, на Западе вынуждены признавать, что вакцина хорошая", - сказал министр.

Тем не менее, по словам Лаврова, продолжаются попытки дискредитировать российскую вакцину.