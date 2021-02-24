Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43Заразились
на 23.02В России 4 189 153+11 823В мире 111 721 885+288 787

Что случилось этой ночью: среда, 24 февраля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Microsoft объявила о доказательствах кибератаки России на США. Якобы Россия атаковала компанию Solar Winds. Пока неизвестно, что за доказательства есть у Microsoft.

– Twitter заблокировал 100 аккаунтов, предположительно, связанных с Россией. Аккаунты связаны с российскими государственными структурами. Якобы они пытались подорвать веру в альянс НАТО и его стабильность.

– Посольство США в Бишкеке предложило $1 млн за информацию о группе наркобарона. Наркобарон Камчы Кольбаев задержан осенью прошлого года. С 2012 года он находится в списке крупнейших наркобаронов мира.

– Тайгер Вудс попал в аварию. Он попал на операционный стол с травмами ног. Недавно он перенес операцию на спине.

Новости

Полицейские рассказали подробности о ДТП с Тайгером Вудсом

Посольство США в Бишкеке предложило $1 млн за информацию о группе наркобарона

Microsoft объявила о доказательствах кибератаки России на США

Microsoft объявила о доказательствах кибератаки России на США

США и Канада будут стремиться к нулевому уровню выбросов в 2050 году

Twitter заблокировал 100 аккаунтов, предположительно, связанных с Россией

Twitter заблокировал 100 аккаунтов, предположительно, связанных с Россией

На Украине начал действовать адаптивный карантин

Тайгер Вудс попал в аварию

Тайгер Вудс попал в аварию

Минимум семь человек пострадали при столкновениях у Офиса президента Украины

Пашинян подтвердил сведения о применении комплекса "Искандер" в Нагорном Карабахе

Украина вышла из соглашений СНГ о воздушном пространстве

Украина вышла из соглашений СНГ о воздушном пространстве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');