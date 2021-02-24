Что случилось этой ночью: среда, 24 февраля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Microsoft объявила о доказательствах кибератаки России на США. Якобы Россия атаковала компанию Solar Winds. Пока неизвестно, что за доказательства есть у Microsoft.

– Twitter заблокировал 100 аккаунтов, предположительно, связанных с Россией. Аккаунты связаны с российскими государственными структурами. Якобы они пытались подорвать веру в альянс НАТО и его стабильность.

– Посольство США в Бишкеке предложило $1 млн за информацию о группе наркобарона. Наркобарон Камчы Кольбаев задержан осенью прошлого года. С 2012 года он находится в списке крупнейших наркобаронов мира.

– Тайгер Вудс попал в аварию. Он попал на операционный стол с травмами ног. Недавно он перенес операцию на спине.