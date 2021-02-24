Посольство США в Бишкеке предложило $1 млн за информацию о группе наркобарона

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - США предлагают вознаграждение в $1 млн за информацию о разоблачении преступной группировки криминального авторитета Киргизии Камчы Кольбаева, сообщает в среду пресс-служба американского посольства в Бишкеке.

"США предлагают вознаграждение в размере $1 млн за информацию, ведущую к разрушению преступной сети Камчы Кольбаева", - говорится в заявлении посольства.

По данным пресс-службы, США продолжат поддерживать борьбу с коррупцией и организованной преступностью в Киргизии и во всем мире.

"США признают дестабилизирующее влияние коррупции во всем мире и сделали борьбу с коррупцией своим приоритетом. Правительство США конфисковало и успешно вернуло пострадавшим странам коррупционные доходы в размере более одного миллиарда долларов. Только в 2020 году США публично назвали имена 41 коррумпированного чиновника иностранных государств, отказав им и их семьям в доступе в Штаты, включая бывшего замглавы Таможенной службы Киргизии Раимбека Матраимова, арестованного по обвинению в коррупции и легализации преступных доходов", - отметили в пресс-службе.

22 октября 2020 года в Бишкеке был задержан киргизский криминальный авторитет Камчы Кольбаев.

В 2012 году спецслужбы США включили Кольбаева в список крупнейших наркобаронов в мире. В 2017 году власти США внесли в "черный список" имена 10 криминальных авторитетов из стран бывшего СССР, в списке значится также Кольбаев. В случае обнаружения собственности лиц из "черного списка" на территории США она подлежит аресту.

По данным Минфина США, Кольбаев, который входит в международную преступную группировку "Братский круг", занимается взяточничеством, торговлей людьми, а также другой незаконной деятельностью.