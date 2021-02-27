Пять работников кафе погибли на пожаре в Ташкенте

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Тела пяти человек обнаружены после ликвидации пожара в одном из кафе в столице Узбекистана, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления внутренних дел Ташкента.

"В результате пожара погибли пять человек, по предварительным данным, работавшие в данном заведении и здесь же проживающие", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы подозревают, что причиной пожара стал умышленный поджог.

Проводится расследование причин случившегося.