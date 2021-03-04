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Facebook снял запрет на политическую рекламу

Facebook снял запрет на политическую рекламу
Фото: www.imago-images.de/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Социальная сеть Facebook в четверг отменит свой запрет на политическую рекламу, объявленный в ноябре 2020 года, сообщила компания.

"Мы ввели этот временный запрет после выборов (в США) в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы или злоупотреблений после Дня выборов", - написала компания в своем блоге в среду.

Частично запрет на публикацию политической информации был снят в декабре перед вторым туром выборов в Сенат Джорджии.

Решение о полной отмене запрета на рекламу было принято в тот же день, когда демократы в Палате представителей и в Сенате опубликовали совместное заявление с призывом положить этому конец.

Компания Google, которая ввела аналогичный запрет в связи с выборами в США, на прошлой неделе отменила это решение.

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