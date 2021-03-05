США ввели санкции против украинского олигарха Коломойского и его семьи

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - США ввели санкции в отношении бизнесмена Игоря Коломойского в связи с его деятельностью на посту главы Днепропетровской областной администрации, который он занимал в 2014-2015 годах, сообщает американское посольство на Украине.

"Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о внесении в санкционный список Игоря Коломойского и ближайших членов его семьи в соответствии с разделом 7031 (c) из-за причастности к коррупции в крупных масштабах во время пребывания в должности председателя Днепропетровской ОГА в 2014-2015 гг.", - сообщило посольство в твиттере.

При этом в посольстве отмечают, что, хотя эта мера касается действий во время пребывания бизнесмена в должности главы обладминистрации, "нынешние беспрестанные попытки Коломойского поколебать демократические процессы и институты Украины составляют серьезную угрозу ее будущему".

"Применение этой меры подтверждает стремление США поддерживать ключевые для евроатлантического пути Украины реформы в политической и экономической сферах, а также в области правосудия. США продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа движет реформы вперед", - подчеркивается в сообщении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь, отметил в заявлении, что санкции вводятся против предпринимателя "за его причастность к коррупции в крупных размерах".

"Это обозначение сделано в соответствии с разделом 7031 (c) Закона об ассигнованиях на государственные, иностранные операции и смежные программы от 2020 года. Помимо Игоря Коломойского, я публично объявляю о внесении в санкционный список следующих ближайших родственников Игоря Коломойского: его жены Ирины Коломойской, его дочери Анжелики Коломойской и его сына Израиля Цви Коломойского", - говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа в пятницу.

Это действие, как пояснил Блинкен, "лишает Игоря Коломойского и каждого из этих ближайших родственников права на въезд в США".

Блинкен указал, что в своем официальном статусе главы Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы. Коломойский, в частности, использовал свое политическое влияние и официальную власть для его личной выгоды, отметил глава Госдепа.

"Хотя это определение основано на действиях, совершенных им во время его пребывания в должности, я также хочу выразить озабоченность нынешними и продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего", - отметил госсекретарь. Блинкен также добавил, что Госдеп продолжит привлекать к ответственности "коррупционеров в этом регионе и во всем мире".

58-летний Игорь Коломойский - украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель украинской промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа. Президент Объединенной еврейской общины Украины. Председатель Днепропетровской областной государственной администрации (2 марта 2014 - 24 марта 2015). По данным СМИ, с 1995 года имеет гражданство Израиля.