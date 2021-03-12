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Киев поддержал санкции США против Коломойского

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о поддержке Киевом санкций, введенных США в отношении бизнесмена, экс-главы Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского.

"О санкциях США в отношении бывших владельцев Приватбанка. Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой", - сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его странице в фейсбуке в пятницу вечером.

США ранее в марте ввели санкции в отношении Коломойского и ближайших членов его семьи в связи с его деятельностью на посту главы Днепропетровской областной администрации, который он занимал в 2014-2015 годах. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции вводятся против предпринимателя "за его причастность к серьезной коррупции". Это, как пояснил Блинкен, лишает Коломойского и его ближайших родственников права на въезд в США.

58-летний Коломойский - украинский предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель украинской промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа. Президент Объединенной еврейской общины Украины. Председатель Днепропетровской областной государственной администрации (2 марта 2014 - 24 марта 2015). По данным СМИ, с 1995 года имеет гражданство Израиля.

Владимир Зеленский Игорь Коломойский Украина США

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