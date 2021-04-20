Судмедэксперт признал естественной смерть полицейского после штурма Капитолия

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Офицер полиции Капитолия США Брайан Сикник перенес два инсульта и умер от естественных причин через день после нападения на здание Конгресса 6 января, сообщает The Washington Post со ссылкой на главного судебно-медицинского эксперта Вашингтона.

Как отмечает издание, судмедэксперт Франсиско Диас не нашел свидетельств того, что у Сикника была аллергическая реакция на химический спрей, распыленный одним из протестующих, и не обнаружил внутренних или внешних повреждений. При этом Диас отметил, что "все, что произошло" 6 января "сыграло свою роль в его состоянии."

Данные выводы почти гарантируют, что Министерство юстиции не сможет выдвинуть обвинения в убийстве в связи со смертью Сикника.

Полиция Капитолия заявила, что департамент "принимает выводы из офиса судмедэксперта, но это не меняет того факта, что офицер Брайан Сикник погиб при исполнении служебных обязанностей, мужественно защищая Конгресс и Капитолий."

"Департамент продолжает оплакивать потерю нашего любимого коллеги. Нападение на наших офицеров, включая Брайана, было нападением на нашу демократию", - говорится в заявлении.

Министерство юстиции предъявило обвинения более чем 100 подсудимым за нападение на офицеров во время беспорядков. Более 80 полицейских Капитолия США, работающих на федеральное правительство, и более 60 столичных полицейских, работающих на город, подверглись нападению, сообщило Министерство юстиции на прошлой неделе.

6 января сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков пять человек погибли.

Исполняющий обязанности генерального прокурора США Джеффри Розен заявил 8 января, что Сикник умер от "травм, которые он получил, защищая Капитолий США". Он пообещал, что местные и федеральные власти "не пожалеют ресурсов для расследования и привлечения к ответственности виновных".