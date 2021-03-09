Глава КГБ рассказал о найденных в Беларуси тайниках с килограммами тротила

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал о найденных тайниках с с большим количеством взрывчатых веществ.

"Действительно, нами задержана организованная группа, состоящая их определенного количества лиц. К сожалению, на данный момент по соображениям интересов следствия ... я не могу назвать фамилии конкретных лиц, не могу назвать конкретно определенные факты. Но обещаю, что в ближайшее время, когда завершатся определенные обстоятельства, нашему обществу будут представлены и конкретные лица, и факты. И могу приоткрыть сейчас: обнаружены тайники на нашей территории с большим количеством взрывчатых веществ. Тротил, к примеру, там исчисляется десятками килограмм, пластид - большое количество, большое количество взрывных устройств, большое количество специального оружия, предназначенного для разведывательно-диверсионной деятельности", - рассказал Тертель.

Он уточнил, что это серьезная профессиональная вооруженная группа.

"Поверьте, что эти взрывчатые вещества и иное оружие не предназначалось, к примеру, для браконьерской ловли рыбы", - подчеркнул глава КГБ.