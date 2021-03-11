Институт Роберта Коха объявил о приходе третьей волны COVID в Германии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Третья волна коронавируса в Германии уже началась, заявил глава института Роберта Коха Лотар Вилер.

"У нас есть четкие знаки: в Германии третья волна уже началась", - сказал Вилер в беседе с представителями Ассоциации аккредитованных при ООН в Женеве журналистов Acanu.

По данным института на четверг, в Германии за сутки зафиксировано 14 356 новых случаев заражения коронавирусом. Такого высокого числа заражений за сутки в стране не фиксировали с 4 февраля.

Всего за время пандемии в ФРГ выявили 2,53 млн случаев заражения коронавирусом, 73,2 тыс. человек скончались. В течение этого времени в стране действовали одни из самых жестких в Европе ограничений, которые призваны сдержать коронавирус.

В Германии началась вакцинация против коронавируса в конце декабря прошлого года, и по большей части она сконцентрирована на иммунизации самого пожилого населения.

C 22 февраля в Германии открыты начальные школы, ученики занимаются группами по очереди. Правила сильно разнятся в зависимости от каждого отдельного региона. В Берлине, например, ученики начальных классов учатся с 22 февраля, но ходить в школу не обязаны - обучение можно проходить в онлайн-режиме. Те, кто все же решает прийти в школу, обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Для школьников с 4 по 6 классы очные занятия начались с 9 марта, ученики 10-13 классов начнут заниматься очно предположительно с 17 марта.