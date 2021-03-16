72-летнему премьер-министру Японии сделали прививку от COVID-19

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Есихидэ Суга во вторник получил первую дозу вакцины Pfizer от COVID-19, сообщает агентство Kyodo. Ему сделали прививку перед телекамерами, чтобы уверить японцев в безопасности вакцин от коронавируса.

Отмечается, что Суга вакцинировался в рамках подготовки к визиту в США в начале апреля, где он должен встретиться с президентом Джо Байденом. Вторую дозу вакцины премьер-министру должны ввести через три недели.

Первыми в Японии вакцинируют медицинских работников.

Ранее Суга, которому сейчас 72 года, заявлял, что дождется своей очереди для вакцинации. По плану иммунизация людей 65 лет и старше стартует в Японии в середине апреля.

Как сообщала японская газета Yomiuri, премьер-министр Японии, скорее всего, встретится с президентом Байденом в Вашингтоне 9 апреля.

Суга станет первым иностранным лидером, который лично встретится с Байденом в должности президента Соединенных Штатов.