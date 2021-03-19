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"Фриковая дипломатия" лидеров Запада обеспокоила Лаврова

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность распространением в международных отношениях так называемой фриковой дипломатии, когда реальная политика подменяется угрозами.

"В ход идут всевозможные фейки, причем наряду с фейковыми новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен: фейковая, а порой - и фриковая дипломатия", - сказал Лавров, открывая заседание Попечительского совета Фонда Гончарова.

Он отметил, что "все шире используются изобретения различных небылиц, выдвижение обвинений, доказательства которых предоставлять высокомерно отказываются, да их, судя по всему, и нет".

По словам Лаврова, "любые альтернативные точки зрения жестко отвергаются, причем не только на международной арене, но и у себя дома, внутри самих западных стран". "Реальная, осмысленная политика подменяется угрозами привлечь к ответу всех несогласных, как во внешних, так и во внутренних делах", - добавил министр.

Он подчеркнул, что ситуация в мире осложняется "из-за неготовности наших коллег на Западе во главе с США наладить равноправное сотрудничество с остальными международными игроками во имя эффективного решения общих проблем".

МИД РФ Сергей Лавров

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