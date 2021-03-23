Власти Австралии предупредили еще 15 тыс. человек об эвакуации из-за наводнения

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Во вторник власти Австралии предупредили около 15 тыс. жителей о необходимости быть готовыми к эвакуации в связи с наводнением и ухудшением прогнозов развития ситуации, сообщают СМИ с места событий.

Проливные дожди вдоль восточного побережья Австралии привели к сильнейшему за последние 60 лет наводнению в ряде районов. Как сообщалось, накануне в безопасные районы были переведены уже 18 тыс. жителей.

"К сожалению, за прошедшую ночь погодные условия ухудшились, и, скорее всего, продолжат ухудшаться в течение дня", - заявила журналистам премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян.

В штате 38 районов объявлены районами бедствия, затоплены дома, фермы и мосты, разрушены дороги.

Если в Новом Южном Уэльсе в среду ожидается некоторое снижение уровня осадков, то ливни переместятся в соседний штат Квинсленд, предупредили метеорологи. По их оценкам, от дождей и возможных наводнений кроме жителей Нового Южного Уэльса и Квинсленда на западе Австралии могут пострадать до 10 млн человек.