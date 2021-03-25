Упавший в Куршском заливе вертолет Ка-32 принадлежал МЧС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Упавший в Куршском заливе (Калининградская область) вертолет принадлежал МЧС России, двое спасены, третьего члена экипажа ищут, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"При выполнении планового тренировочного полета с экипажем воздушного судна Ка-32 МЧС России пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении воздушного судна в акватории Куршского залива, в 5 км от г. Полесск", - сказали в МЧС.

Многоцелевой вертолет Ка-32 предназначен для выполнения поисково-спасательных работ, пожаротушения, эвакуации больных и пострадавших, а также для транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске (до 5 тонн). Вертолет разработан на базе военно-морского Ка-27ПС, в настоящее время производится только одна модификация машины - Ка-32А11ВС. Летный экипаж Ка-32 - от 1 до 3 человек, вместимость - до 13 пассажиров.