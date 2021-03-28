Неизвестный напал с ножом на посетителей библиотеки в Ванкувере

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Один человек погиб, шестеро госпитализированы после нападения неизвестного с ножом на дюдей в библиотеке в канадском Ванкувере и возле нее, сообщает CBC News.

В больнице журналистам не смогли уточнить состояние раненых.

Полиция в твиттере подтвердила информацию о нападении, сообщив о "нескольких пострадавших" и о задержании злоумышленника.

По данным полицейских, нападавший был один, и местным жителям больше ничего не угрожает. При этом поиски возможных пострадавших продолжаются.

Информации о нападавшем и его мотивах пока нет.