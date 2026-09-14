ВС России нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные поразили на западе Украины железнодорожные объекты, которые используются для доставки военных грузов из Европы, заявило Минобороны.

"Продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европы", - сообщило министерство.

13 сентября оно также сообщало об ударах на западе Украины по железнодорожным объектам, которые используются для транспортировки военных грузов из Европы.

14 сентября Минобороны заявило о поражении локомотивов и воинских эшелонов в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.