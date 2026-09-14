Трамп утверждает, что Украина и Россия согласились не бить по объектам энергетики

Дональд Трамп Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что украинская и российская стороны дали согласие на то, чтобы не наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

"Украина согласилась не наносить ударов по российской энергетической инфраструктуре. Россия тоже согласилась не наносить такие удары (по Украине - ИФ)", - написал он в Truth Social.

Он вновь отметил, что рост цен на дизель в мире, по его мнению, "главным образом, вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном".