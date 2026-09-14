Поиск

Трамп утверждает, что Украина и Россия согласились не бить по объектам энергетики

Трамп утверждает, что Украина и Россия согласились не бить по объектам энергетики
Дональд Трамп
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что украинская и российская стороны дали согласие на то, чтобы не наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

"Украина согласилась не наносить ударов по российской энергетической инфраструктуре. Россия тоже согласилась не наносить такие удары (по Украине - ИФ)", - написал он в Truth Social.

Он вновь отметил, что рост цен на дизель в мире, по его мнению, "главным образом, вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном".

Дональд Трамп США Украина Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВС России нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины

Трамп утверждает, что Украина и Россия согласились не бить по объектам энергетики

 Трамп утверждает, что Украина и Россия согласились не бить по объектам энергетики

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Всебелорусское народное собрание проведет заседание в Минске в декабре

 Всебелорусское народное собрание проведет заседание в Минске в декабре

В Сирии начались протесты из-за повышения цен на топливо

 В Сирии начались протесты из-за повышения цен на топливо

Минобороны РФ сообщило об ударах по двум сухогрузам в порту Одессы

В Кремле поддержали стремление Кубы стать полноправным членом БРИКС

ЕК рассматривает возможность групповых высылок нелегальных мигрантов

Постпреды стран ЕС пока не договорились о продлении санкций против России

 Постпреды стран ЕС пока не договорились о продлении санкций против России

Европа борется с отставанием по запасам газа к зиме, цена на споте достигла $1015/тыс. куб. м

 Европа борется с отставанием по запасам газа к зиме, цена на споте достигла $1015/тыс. куб. м
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11743 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3709 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов