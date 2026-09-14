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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Живой материал из дрожжей для печати домов на Марсе, древнейший наркоман из Индонезии, а также останки денисовцев на юге Китая

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Sayantan Chakraborty/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые из Гонконгского университета науки и технологии разработали материал для строительства на Марсе. Они смешали дрожжи с желатином и песком и напечатали полученную смесь при низкой температуре и давлении, имитирующих марсианские. Вода быстро замерзает, а затем сублимирует, оставляя внутри материала множество микропор, а желатин образует легкий каркас для дрожжевых клеток. После высушивания материал сохраняет прочность, а дрожжи можно извлечь, размножить в биореакторе и снова использовать. Однако, в лучших образцах помимо дрожжей использовался желатин из свиной кожи, который пришлось бы везти специально. Кроме того, ученые работали с обыкновенным песком, а не марсианским реголитом. Последний содержит до 1 процента токсичных перхлоратов и других соединений хлора. Еще предстоит выяснить, смогут ли дрожжи размножаться в таких условиях.

- Древнейший известный наркоман проживал на территории современной Индонезии. На Сулавеси нашли челюсть взрослого человека, который около 25-16 тысяч лет назад, по-видимому, употреблял так называемые бетелевые орехи. По данным антропологов, останки принадлежали охотнику-собирателю, который прожил не меньше 35 лет. Возможно, плоды бетелевой пальмы употребляли первоначально в медицинских целях, но затем могла возникнуть зависимость к эффекту, который дает это растение.

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- Исследователи из СШA сообщили об успехе экспериментальной терапии мальчика с устойчивым к химиотерапии метастатическим раком печени лимфоцитами с химерными антигенными рецепторами, экспрессирующими интерлейкин-15 и интерлейкин-21. Врачи обеспечили стойкую полную ремиссию у пациента в амбулаторных условиях без системных токсических эффектов, что говорит в пользу продолжения их клинических испытаний.

- Китайские исследователи открыли новый памятник эпохи палеолита, который уверенно можно связать с денисовцами. Зубы и фрагменты костей этих архаических людей обнaружили во время раскопок в пещере Бяньфу на юге Китая. По оценкам специалистов, человеческие останки принадлежали как минимум четырем индивидам, которые жили между 167 и 134 тысячами лет назад. Человеческие останки нашли в тех же слоях, где находились различные орудия, в том числе пять костяных артефактов, три из которых представляли собой инструменты для обработки каменных орудий. Кроме того, ученые нашли много остатков животных, на части которых они даже выявили следы, оставленные архаическими людьми. Анализ этих находок показал, что местные денисовцы, вероятно, предпочитали добывать оленей и полорогих.

- В 2023 году 2,71 млрд человек во всем мире подвергались воздействию пассивного курения – это треть населения Земли. В их числе были почти 770 млн детей до 14 лет. Всего из-за воздействия табачного дыма погибли 1,66 млн человек.

- Психиатры, рассматривающие один и тот же случай, ставят одинаковые диагнозы немногим более чем в половине случаев. Реже всего согласие достигается по поводу шизофрении, а чаще – биполярного и депрессивного расстройств и ОКР.

- У колец кентавра Харикло оказалась более насыщенная жизнь, чем считалось ранее: в течение нескольких лет наблюдений внутреннее кольцо стало более непрозрачным, а внешнее, похоже, активно рассеивалось.

- Систематический обзор и метаанализ британских ученых показали, что синдром дефицита внимания и гиперактивности связан с возникновением расстройств желудочно-кишечного тракта. Хотя этот обзор показывает четкую ассоциацию между СДВГ и симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта, он не может подтвердить причинно-следственную связь. Однако он может помочь в целостном подходе к терапии пациентов с этим нейропсихическим состоянием. В мире, по разным оценкам, от СДВГ страдают около пяти процентов детей и около четырех процентов взрослых.

- Вечером 8 сентября OpenAI объявила, что их ИИ-модель справилась с проблемой существования и гладкости решений Навье – Стокса. Математики из AIRI рассказали, чего именно добилась OpenAI и почему ее теперь обвиняют в заимствовании идей.

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